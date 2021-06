Zuletzt konnten wir am 21. März einen Volltreffer im Express-Service mit HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 melden und haben getitelt: "HeidelbergCement: Volltreffer + 270%! Geht da etwa mehr?" Im Nachhinein muss man konstatieren, es war auch so. Zum Zeitpunkt unserer Berichterstattung notierte die Aktie bei 73,00 Euro in einer Seitwärtsbewegung um zwei Tage später wieder steil bis 81,04 Euro anzusteigen. Nach diesem Mehrjahreshoch wurde es ruhig ...

