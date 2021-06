Mit einem Offenen Brief hat der Bundesverband gefordert, die Photovoltaik-Ausbauziele auf mindestens 200 Gigawatt bis 2030 anzuheben - und zwar noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Eine von 10.000 Menschen unterzeichnete Petition mit dem Titel "Solaroffensive statt Schneckentempo in Bayern" haben zudem mehrere Verbände an die Staatskanzlei übergeben.So langsam wird die Zeit knapp. Diese Woche ist die letzte Sitzungswoche des Bundestages vor der parlamentarischen Sommerpause. Nach deren Ende stehen direkt die Bundestagswahlen Ende September an. Von daher muss in dieser Woche alles entschieden ...

