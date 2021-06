Im Parlament sprach eine Mehrheit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven das Misstrauen aus. Damit ist dessen Minderheitsregierung praktisch abgewählt.Stockholm - Mitten in der Pandemie und unmittelbar vor den sonst so fröhlichen Mittsommerfesten ist Schweden in eine politische Krise gestürzt. Im Parlament von Stockholm sprach eine Mehrheit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven am Montag das Misstrauen aus. Damit ist dessen Minderheitsregierung praktisch abgewählt. Der 63-Jährige hat nun zwei Möglichkeiten: Rücktritt oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...