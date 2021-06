"Frühzeitige, starke und nachhaltige Reaktion der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik" hat geholfen, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen zu halten.Zürich - Laut den Währungshütern des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat die Schweiz die Coronapandemie gut gemeistert. Eine «frühzeitige, starke und nachhaltige Reaktion der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik» habe geholfen, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen zu halten, heisst es in einer Mitteilung des IWF vom Montag. Eine wichtige Rolle während der Pandemiezeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...