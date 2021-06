Auf den Schweizer Feldern werden momentan die ersten Frühkartoffeln geerntet und landen nun ganz frisch in Schweizer Läden, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Laut Branchenorganisation Swisspatat gibt es in der Schweiz rund 160 Produzenten, die sich auf den Frühkartoffelanbau spezialisiert haben. Bildquelle: Shutterstock.com Die Anbaufläche betrage rund 450...

