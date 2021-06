Italien hat die Aprikosensaison vor ca. 5 Wochen in Süditalien eingeläutet. Zu Beginn gab es zu viel Ware, da mehrere Sorten gleichzeitig reif waren, was sich jedoch schon 2 Wochen später umgekehrt hatte. Mittlerweile hat sich die Erntemenge wieder eingependelt, wobei nun auch die Ernte in Norditalien in vollem Gange ist. KÖLLA Eigenmarke OTELLO. Foto © KÖLLA...

Den vollständigen Artikel lesen ...