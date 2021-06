Am 15. Juni hatten wir auf einen Short-Trade mit thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 aufmerksam gemacht. Mit dem von uns vorgeschlagenen Hebel-Produkt konnten die Abonnenten einen schönen Gewinn machen. Am 20. Juni hatten wir noch einmal nachgefasst und den Express-Service-Lesern mitgeteilt: "Die nächsten Tage werden zeigen wohin die Reise geht. In einem schwachen Börsenumfeld würden wir weiterhin auf fallende Kurse setzen. Geht die 200-Tage-Linie verloren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...