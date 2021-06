Amsterdam - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat zwei weitere Produktionsstätten für die Herstellung des Corona-Impfstoffs von Biontech genehmigt. Grundlage sei eine Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP), teilte die Behörde am Dienstag mit.



Die Standorte befinden sich im schleswig-holsteinischen Reinbek sowie in Stein in der Schweiz. Sie sollen dazu beitragen, die gesicherte Versorgung des Impfstoffs in der Europäischen Union zu unterstützen. Die Empfehlung der EMA erfordert keine Entscheidung der EU-Kommission - die Standorte können mit sofortiger Wirkung in Betrieb genommen werden.

