Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX zugelegt und sich wieder an das erst vor gut einer Woche markierte Allzeithoch herangetastet, von dem er jetzt noch gut ein Prozent entfernt ist. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.636,33 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Richtig gut lief es europaweit für Chemie-, Öl- und Gas-Gesellschaften. Im DAX war der Werkstoffhersteller Covestro mit einem Plus von fast fünf Prozent kurz vor Handelsschluss unangefochten Spitze. Mehrere Analysten hatten das Papier zum Kauf empfohlen und als stark unterbewertet bezeichnet. Schwach liefen europaweit unter anderem Finanztitel, auch im DAX waren Deutsche Bank und Allianz im Minus.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1903 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8401 Euro zu haben.

