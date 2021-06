In einem Interview mit Bloomberg TV am Dienstag sagte der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, dass er nach erreichten Fortschritten in Bezug auf Beschäftigung und 2% Inflation Ausschau hält, wie von Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Die Fed folgt bei ihrer Geldpolitik nicht einer mechanischen Formel". "Die Fed schaut sich einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...