Berichten zufolge befindet sich die Ananasproduktion in Costa Rica aktuell in einer "natürlichen Blüte"-Phase. Sie begann in der 21. Woche 2021 und sollte in Abhängigkeit von den betroffenen Produktionsgebieten bis zur 25. oder sogar 26. Woche dauern, so das Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in Agronomischer Forschung für Entwicklung (CIRAD)....

