Insgesamt erhöht sich das Funding des am schnellsten wachsenden Payment Service Providers in Europa damit auf über 780 Mio Euro.Amsterdam - Mollie, einer der am schnellsten wachsenden Payment Service Provider in Europa, sammelt im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde umgerechnet 665 Mio Euro ein. Insgesamt erhöht sich das Funding des Unternehmens damit auf über 780 Mio Euro. Blackstone Growth (BXG), Blackstones Geschäftsbereich für Wachstumsinvestitionen, führt die Runde an. Darüber hinaus sind EQT Growth...

Den vollständigen Artikel lesen ...