Am 17. Mai hatten wir zuletzt über die Deutsche Telekom berichtet und getitelt: "Deutsche Telekom: Trading-Ziel erreicht - 57% Kursgewinn!" Als Abonnent konnten Sie lesen: "Die Deutsche Telekom-Aktie ISIN: DE0005557508 hat am Montag den Turbo gezündet und kurz nach Handelseröffnung die 17-Euro-Marke genommen. Damit wurde das Kursziel, dass wir am 14. April für diesen Trade ausgegeben hatten, erreicht. Die Abonnenten des Express-Service haben für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...