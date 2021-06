Auf den Gebäuden der Fränkischen Fliegerschule Feuerstein am Flugplatz Burg Feuerstein ist eine Aufdach-Photovoltaikanlage mit 500 kW Leistung in Betrieb gegangen. In Zukunft könnten auch Elektroflugzeuge den Solarstrom tanken. Die Stadtwerke Ebermannstadt und das Projektierungsbüro Windpower GmbH aus Regensburg haben eine Aufdach-Photovoltaikanlage auf den Gebäuden der Fränkischen Fliegerschule Feuerstein in Betrieb genommen. Nach einem erfolgreichen Testlauf speist die aus 1.349 Solarmodulen bestehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...