Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,11 Prozent tiefer auf 11'969,83 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel etwas leichter. Dabei sind die Vorgaben aus den USA und aus Asien eigentlich positiv. Denn US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vortag die Marktteilnehmer beruhigt, als er sagte, das Fed habe die Inflation im Blick, wolle aber nicht übereilt an der Zinsschraube drehen. Der Preisanstieg sei wahrscheinlich nur vorübergehend.

Den vollständigen Artikel lesen ...