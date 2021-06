Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,58 Prozent auf 4099,15 Punkte.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Erholung der letzten beiden Handelstage erst einmal abgebrochen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verlor am späten Vormittag 0,58 Prozent auf 4099,15 Punkte. Abermals beschwichtigende Worte von Fed-Chef Jerome Powell zur Inflation stützten ebenso wenig wie die auf ein 15-Jahreshoch gestiegene Unternehmensstimmung in der Eurozone.

