Infrarot- oder UV-Heizungen werden immer häufiger in Fertigungsprozessen in der Industrie eingesetzt. Smarte UV- oder IR-Lösungen sorgen dabei für effiziente Härtungs- und Trocknungsprozesse für Kleber und Lackoberflächen. So kommen in der Automobilindustrie moderne Lacktrocknungsprozesse nicht mehr ohne gezielte Erwärmung oder Aushärtung durch Infrarotstrahler aus. Fehlfunktionen bei einem UV- oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...