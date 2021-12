Wie lässt sich die Komplexität bei der Bestandssanierung von Mehrfamilienhäusern reduzieren? Das ist die Frage, mit der sich Timo Leukefeld beschäftigt. In Vorträgen wirbt er für Einfachheit und "maximale Intransparenz" als Ausweg aus dem Regulierungsdschungel. Wir stellen eines seiner Projekte und das dazugehörige Geschäftsmodell vor.Bei teuren und wenig erprobten technische Lösungen besteht eine gewisse Gefahr, dass sie als Fehlschlag enden. Der Einbau erneuerbarer Heizsysteme in Mehrfamilienhaus-Bestandgebäude ist ein solcher Fall. Technisch können kaskadierende Wärmepumpen in Verbindung mit ...

