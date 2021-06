Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte am Mittwoch, er erwarte, dass das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr stärker ausfallen werde als prognostiziert. "Wir haben Grund zum Optimismus, der Aufschwung ist im Gange", fügte Scholz hinzu, merkte aber auch an, dass die Auswirkungen der Pandemie bis weit ins nächste Jahr hinein zu spüren sein werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...