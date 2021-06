Berlin - Der Anteil der ursprünglich mit Indien in Verbindung gebrachten "Delta"-Mutation ist in Deutschland auf 15,1 Prozent geklettert. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

