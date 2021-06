In einer neuen Niederlassung werden sich mehr als 100 neue Mitarbeiter auf das Stoppen von Cyberbedrohungen und Unterstützen von Partnern konzentrieren.Schaffhausen - Acronis, ein Anbieter für Cyber Protection-Lösungen, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Herzliya (Israel) bekannt. Das Unternehmen plant, in den nächsten fünf Jahren in diesem Land rund 80 Millionen US-Dollar zu investieren. Die neue Niederlassung wird sich auf Forschungen und Entwicklungen zu Cyber Security konzentrieren, um Acronis Partner in den Bereichen...

