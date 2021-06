FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 745 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'HOLD' - TARGET 410 PENCE - BERENBERG INITIATES PHOENIX GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 790 PENCE - BERENBERG RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 85 (70) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7800 (7400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 1140 (940) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2050 (1910) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1110 (1050) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 650 (575) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2310 (2340) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES GLAXOSMITHKLINE-PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1350 (1300) PENCE - HSBC CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 360 (365) PENCE - JEFFERIES RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1180 (950) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 1060 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5400 (5240) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 290 (275) PENCE - 'BUY'



