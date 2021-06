Die Schweizer Börse setzt am Donnerstag zu einer Erholung an und tendiert auf breiter Front freundlich.Zürich - Die Schweizer Börse setzt am Donnerstag zu einer Erholung an und tendiert auf breiter Front freundlich. Die Umsätze halten ich laut Händlern aber weiterhin in Grenzen. Nach den schwächeren Vortagen sei eine Gegenbewegung zu erwarten gewesen. Für einen Anstieg des SMI über die 12'000 Punkte-Marke dürfte es aber nicht reichen, heisst es weiter. Die Konjunkturzahlen aus der Eurozone dürften...

