Der Umsatz beträgt 13,3 Milliarden USD, was ein Anstieg von 21% in USD und 16 % in lokaler Währung gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet.New York - Accenture (NYSE: ACN) hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021, das am 31. Mai 2021 endete, bekannt gegeben. Das wichtigste in Kürze: Der Umsatz beträgt 13,3 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg von 21% in US-Dollar und 16 % in lokaler Währung gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,40 US-Dollar, ein Anstieg von 26 %

