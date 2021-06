Das offene Interesse an den Gold-Futures-Märkten stieg am Mittwoch zum ersten Mal seit dem 11. Juni um nur 976 Kontrakte, so die vorläufigen Messwerte der CME Group. Gleichzeitig machte das Volumen drei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge rückgängig und stieg um rund 7,7.000 Kontrakte an. Gold hält Unterstützung bei $1.760 Gold verzeichnete zur Wochenmitte ...

