Während einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte der Gouverneur der Bank of Korea (BOK) Lee Ju-yeol, dass er einen "geordneten Ausstieg" aus der aktuellen Easy-Money-Politik plane. Er sagte, dass er an eine Zinserhöhung "innerhalb dieses Jahres" denkt, obwohl der genaue Zeitpunkt und das Tempo von den wirtschaftlichen Bedingungen abhängen werden. ...

