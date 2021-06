Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet der Marketing Tag am 19. August 2021 im Kongresshaus in Zürich statt.Urdorf - Die Verschiebung auf den 19. August hat sich gelohnt. Der Bundesrat hat die pandemiebedingten Einschränkungen weitgehend aufgehoben. So können sich die rund 1000 erwarteten Gäste auf ein spektakuläres Programm zum Thema FOKUS freuen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet der Marketing Tag im Kongresshaus in Zürich statt. Am 19. August 2021 kann das Swiss Marketing Forum Fach- und...

