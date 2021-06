Die US-Wirtschaft expandiert im ersten Quartal 2021 um 6,4% - Der US Dollar Index bleibt nach den Daten relativ gelassen um 91,70 - Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA expandierte im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 6,4%, berichtete das US Bureau of Economic Analysis am Donnerstag. Dieser Wert entsprach der vorherigen Schätzung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...