Johannes Schubert übernimmt zum 1. Juli 2021 den Posten des Geschäftsführers bei Schubert Packaging Systems. Er vertritt die bereits dritte Generation beim familiengeführten Crailsheimer Verpackungsmaschinenherstellers. Johannes Schubert, Enkel des Firmengründers Gerhard Schubert und Sohn von Gerald Schubert, ist selbst schon viele Jahre in dem Familienunternehmen tätig. Sein Großvater war es, der seinen Karriereweg prägte und ihm den Anstoß zu seiner Karriere gab. "Er riet mir damals, in unserem Familienunternehmen zu lernen. Von 2008 bis 2011 machte ich also am Stammsitz in Crailsheim eine Ausbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...