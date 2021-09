Johannes Hirsch (antea): Langweilig wird es nicht

07.09.2021 - Wenn das Verhältnis von Börsianern gegenüber Gewerkschaften als nicht so sehr eng gilt, muss dies derzeit hinterfragt werden. Zumindest fallen an den Börsen die im derzeitigen Umfeld eigentlich erwarteten Verkäufer auf, die derzeit eben nicht verkaufen und damit ihren Dienst genauso wie die Lokführer verweigern. Wie lange bleiben diese Verhaltensmuster noch?

Langweilig wird es dennoch nicht, schließlich stehen in diesem Monat mit der Umstellung des DAX und der Bundestagswahl zwei Entscheidungen an, die vielfach als bedeutsam empfunden werden. Eine Analyse dessen nimmt Johannes Hirsch in seinem Monatskommentar vor.

Sehen Sie hier den Videokommentar "Langweilig wird es nicht" mit Johannes Hirsch (antea).

