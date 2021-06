unden, die sich jetzt zum Kauf der neuen Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Services verpflichten, können von Vorteilen profitieren, die ihre Support-Rechnungen für Oracle On-Premise-Technologielizenzen senken oder sogar eliminieren können.Zürich - Oracle kündigt sein neues Oracle Support Rewards-Programm an, das Kunden dabei helfen soll, ihre Migration in die Cloud zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten für den Support ihrer Softwarelizenzen zu senken. Kunden, die sich jetzt zum Kauf der neuen Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Services verpflichten, können von Vorteilen profitieren, die ihre Support-Rechnungen für Oracle On...

