Aus Branchensicht waren neben Rohstoffwerten auch Aktien aus dem Bausektor angesichts der Fortschritte bei den Infrastrukturplänen von US-Präsident Joe Biden gefragt.Paris / London - Ohne grössere Impulse haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag nur wenig bewegt. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,05 Prozent tiefer bei 4120,21 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochengewinn von rund 0,9 Prozent an. Der französische Cac 40 sank am Freitagmittag um 0,09 Prozent auf 6625,02 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0...

