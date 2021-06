In Anbetracht der aktuellen Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte reduzierten Händler ihre offenen Positionen am Donnerstag erneut, dieses Mal um mehr als 1.000 Kontrakte. In der gleichen Linie schrumpfte das Volumen um etwa 27,8K Kontrakte und setzte damit den Abwärtstrend nach dem vorherigen Tagesanstieg fort. Gold nimmt weiterhin Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...