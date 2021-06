Im Vorfeld des Finance Forum Liechtenstein können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos von 11.30 bis 13.00 Uhr informative Workshops besuchen.Die siebte Ausgabe des Finance Forum Liechtenstein findet am Donnerstag, 9. September 2021, in Vaduz statt. Die führende Finanztagung steht unter dem Titel «The Future of Finance» und bietet interessante Referate und Diskussionsrunden, informative Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten. Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos von 11.30 bis 13.

Den vollständigen Artikel lesen ...