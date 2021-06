Am Nachmittag profitierte der Euro von einer breitangelegten Dollar-Schwäche.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag zum Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1963 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Im Verlauf der Woche ist der Kurs um etwa einen Cent gestiegen und konnte sich damit ein Stück weit von den kräftigen Verlusten der Vorwoche erholen. Gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro dagegen nur wenig.

