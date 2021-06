Die US-Wirtschaft stehe am Anfang einer sehr starken Erholung, sagte der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, am Freitag, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Wir befinden uns immer noch in einem tiefen Loch". "Ich erwarte, dass einige der sehr hohen Inflationswerte wieder auf ein normales Maß zurückgehen werden." "Ich glaube, ...

