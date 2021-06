Das fusionierte Telekomunternehmen will nach Angaben seiner Besitzerin in der Schweiz in den nächsten fünf Jahren rund 3 Mrd Franken investieren und damit vor allem die Swisscom angreifen.Zürich - Das fusionierte Telekomunternehmen Sunrise UPC will nach Angaben seiner Besitzerin in der Schweiz in den nächsten fünf Jahren rund drei Milliarden Franken investieren. Damit will die Firma vor allem den Branchenprimus Swisscom angreifen, wie Mike Fries, Chef von Liberty Global, in einem Interview sagte. Der Mobilfunkausbau von 5G und das Aufrüsten des Festnetzes auf Geschwindigkeiten von...

