In der aktuellen Berichtswoche wird weiterhin deutsche Speiseware aus dem Kühlhaus für den Lebensmitteleinzelhandel und den Discountbereich in Mecklenburg - Vorpommern gepackt. Die Preise bleiben unverändert. Die Mengen sind deutlich geschrumpft, in der kommenden Woche ist eventuell Schluss mit der Vermarktung alterntiger Ware. Bildquelle: Shutterstock.com In dieser Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...