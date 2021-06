Die Trocknung ist ein zentraler Prozessschritt, um in zahlreichen chemischen Anwendungen ein reines und profitables Endprodukt zu erhalten. Daher stellen wir Ihnen in diesem Artikel die fünf häufigsten Trocknungstechnologien vor, vergleichen diese und geben Tipps, wie Sie die passende Lösung für Ihren Prozess auswählen können. ANDRITZ Separation beliefert seit über einem Jahrhundert die chemische Industrie: von der Petrochemie über Soda und Technische Salze bis hin zur Agrochemie. Und all diese Anwendungen haben eines gemeinsam: Für ein hochqualitatives Endprodukt ist eine effiziente, thermische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...