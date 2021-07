Startschuss für die Solarthermie zur Klärschlammtrocknung: die größte Anlage ihrer Art weltweit ging nun in Bottrop an der Emscher in Betrieb. Sie ist Teil eines Hybridkraftwerks. Die weltweit größte Anlage für die solarthermische Trocknung von Klärschlamm (STT) ist am Freitag, den 2. Juli 2021, in Betrieb gegangen. Das teilten die Emschergenossenschaft(Lippeverband (ELGV) mit. Die Anlage ist zudem ein Bestandteil des Gesamtpakets "Hybridkraftwerk Emscher" - Deutschlands erster energieautarker Großkläranlage."Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...