- BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 370 (375) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 620 (30) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1470 (1450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 390 (20) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1080 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS M&G TO 'HOLD' ('BUY') - HSBC CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'HOLD' ('BUY') - HSBC RAISES DR. MARTENS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 510 (490) PENCE - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6051 (6059) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS M&G PRICE TARGET TO 239 (240) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 262 (349) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BERKELEY GROUP TARGET TO 4750 (4700) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BURBERRY TARGET TO 2220 (2120) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5350 (3800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1040 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1940 (1785) PENCE - 'NEUTRAL'



