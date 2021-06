Das isrealische Photovoltaik-Unternehmen bringt sein neues Produkt nun nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Die monokristallinen Halbzellen-Solarmodule haben eine Leistung bis zu 370 Watt.Solaredge bietet ab sofort seine Smart-Modulserie mit integriertem Leistungsoptimierer für private Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Der Vorteile seien mehr Energieertrag pro Modul, niedrigere Wartungskosten und Sicherheitsrisiken würden minimiert, teilte das israelische Photovoltaik-Unternehmen am Montag mit. Die Module basierten auf einer monokristallinen Perc-Halbzellen-Technologie ...

