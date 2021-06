EUR/USD beginnt die Woche mit einem Minus - Es gibt eine kleine Unterstützung bei dem Fibo-Level bei 1,1887 - EUR/USD startet defensiv in die Handelswoche und nähert sich der wichtigen Unterstützung bei 1,1900 an. Sollten die Verkäufer wieder die Kontrolle über den Markt erlangen, dann gibt es eine Zwischenunterstützung am Fibo-Level (der November-Januar-Rallye) ...

