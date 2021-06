In der Financial Times (FT) vom Montag sagte Eric Rosengren, der Präsident der Bostoner Federal Reserve (Fed), dass sich die USA keinen "Boom-and-Bust-Zyklus" auf dem Immobilienmarkt leisten können. Weitere Zitate Man will nicht zu viel Übermut auf dem Immobilienmarkt. Es lohnt sich, genau darauf zu achten, was auf dem Immobilienmarkt passiert. Damit ...

