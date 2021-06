Der Batteriehersteller Varta hat am Standort Nördlingen seine neue Lithium-Ionen-Zellenfabrik eröffnet. Die Produktionsfläche steigt auf 60.000 Quadratmeter und bietet Platz für weitere Expansion. Die Varta AG hat am Produktionsstandort in Nörtlingen eine neue Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien eröffnet. Wie der Batteriehersteller mitteilte, geschah dies in Anwesenheit von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Neubau verfügt über insgesamt 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche auf zwei ...

