Die Zurückhaltung an den europäischen Börsen begründen Experten mit der erreichten Bewertung und der noch nicht abgehakten Inflationsgefahr.Paris / London - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Gegen Mittag rückte der EuroStoxx 50 um 0,38 Prozent auf 4105,49 Punkte vor. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,35 Prozent auf 6581,03 Punkte nach oben, während der britische FTSE 100 mit 7077,06 Zählern auf der Stelle trat. «Während S&P 500 und Nasdaq ihre Rekordjagd fortsetzen, herrscht in Asien und Europa...

