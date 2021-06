Eine repräsentative Umfrage von Eon zeigt, dass die Elektroauto-Quote unter Anlagenbetreibern doppelt so hoch ist wie unter allen Hauseigentümern. Stromkosten zu sparen ist der wichtigste Grund, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren.Insgesamt 56 Prozent der 10.000 von Eon befragten Hausbesitzer, die eine Photovoltaik-Anlage besitzen oder deren Installation planen, geben an, dass sie damit zum Klimaschutz beitragen wollen. Wichtiger ist den Eigentümern, die eigene Stromrechnung zu reduzieren - dies nennen 66 Prozent als entscheidenden Beweggrund an. Darüber hinaus sehen 32 Prozent in der Photovoltaik-Anlage ...

