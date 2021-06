Oracle-CEO Safra Catz: «Die Nutzung erneuerbarer Energien ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft.»Genf - Oracle unterstreicht sein Engagement für Nachhaltigkeit, indem es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2025 seinen gesamten weltweiten Betrieb mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu versorgen und das sowohl an den verschiedenen Standorten als auch in der Cloud. «Die Nutzung erneuerbarer Energien ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft», sagt Safra Catz...

