ti&m und die in Forschungs- und Entwicklungseinheit der Commerzbank-Gruppe, die Main Incubator GmbH, wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren.Zürich - ti&m und die in Frankfurt am Main ansässige Forschungs- und Entwicklungseinheit der Commerzbank-Gruppe, die Main Incubator GmbH, wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Sie werden die unter der Federführung vom main incubator im Rahmen des IDunion Konsortiums entwickelte SSI-Software «LISSI» gemeinsam in Kundenprojekten und Pilotanwendungen einsetzen. Dabei wird ein enger Austausch von...

Den vollständigen Artikel lesen ...