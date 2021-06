Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender CNews am Dienstag, dass er seine Prognose von 5% Wirtschaftswachstum für dieses Jahr angesichts des Wiederaufflammens der COVID-19-Pandemie beibehält. Wichtige Zitate "Ich halte an der Wachstumsprognose von 5% fest". "Ich möchte sie wegen des Risikos der Delta-Covid-Variante ...

